2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Denizli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Denizli'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Osman Zolan, CHP'den Bülent Nuri Çavuşoğlu ve İYİ Parti'den Yasin Öztürk yarıştı. Peki, Denizli'de hangi parti, kim önde? Denizli'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

DENİZLİ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Osman Zolan, CHP'den Bülent Nuri Çavuşoğlu ve İYİ Parti'den Yasin Öztürk ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE DENİZLİ'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Osman Zolan, CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve İYİ Parti'nin adayı Yasin Öztürk kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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