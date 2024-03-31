2024 ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çanakkale'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Çanakkale'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Jülide İskenderoğlu, CHP'den Muharrem Erkek ve İYİ Parti'den Alaaddin Burak Kunt yarıştı. Peki, Çanakkale'de hangi parti, kim önde? Çanakkale'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ÇANAKKALE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Çanakkale'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Jülide İskenderoğlu, CHP'den Muharrem Erkek ve İYİ Parti'den Alaaddin Burak Kunt ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ÇANAKKALE'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Jülide İskenderoğlu, CHP'nin adayı Muharrem Erkek ve İYİ Parti'nin adayı Alaaddin Burak Kunt kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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