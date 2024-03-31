2024 BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa'da hangi parti, kim önde? Alinur Aktaş mı, Mustafa Bozbey mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Alinur Aktaş CHP'den Mustafa Bozbey ve İYİ Parti'den Selçuk Türkoğlu yarıştı. Peki, Bursa'da hangi parti, kim önde? Bursa'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BURSA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Alinur Aktaş, CHP'den Mustafa Bozbey ve İYİ Parti'den Selçuk Türkoğlu ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, CHP'nin adayı Mustafa Bozbey ve İYİ Parti'nin adayı Selçuk Türkoğlu kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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