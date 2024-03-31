2024 BURSA HARMANCIK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Harmancık'ta hangi parti, kim önde? Yılmaz Ataş mı, Haşim Ali Arıkan mı kazanıyor?

31 Mart 2024 Bursa Harmancık Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bursa Harmancık hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Yılmaz Ataş, CHP'den Haşim Ali Arıkan yarıştı. Peki, Bursa Harmancık'ta hangi parti, kim önde? Bursa Harmancık'ta AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BURSA HARMANCIKYEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Harmancık'ta Belediye Başkanlığı içinAK Parti'den Yılmaz Ataş, CHP'den Haşim Ali Arıkan ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BURSA GEMLİK'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bursa Harmancık Belediye Başkanlığı yarışındaAK Parti'den Yılmaz Ataş, CHP'den Haşim Ali Arıkan kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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