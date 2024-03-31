2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bolu'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bolu Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Bolu'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Muhammed Emin Demirkol, CHP'den Tanju Özcan ve İYİ Parti'den Mansur Şen yarıştı. Peki, Bolu'da hangi parti, kim önde? Bolu'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BOLU YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bolu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Muhammed Emin Demirkol, CHP'den Tanju Özcan ve İYİ Parti'den Mansur Şen ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BOLU'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol, CHP'nin adayı Tanju Özcan ve İYİ Parti'nin adayı Mansur Şen kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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