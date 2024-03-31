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2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Melek Mızrak Subaşı mı Mustafa Yaman mı önde? Bilecik seçim sonuçları!

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2024 yılı Bilecik yerel seçim sonuçlarına göre Melek Mızrak Subaşı ve Mustafa Yaman arasında kimin önde olduğu merak konusu. Melek Mızrak Subaşı mı Mustafa Yaman mı önde olduğu araştırılıyor. Bilecik seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Melek Mızrak Subaşı mı Mustafa Yaman mı önde? 2024 Bilecik Yerel Seçim sonuçları!

MELEK MIZRAK SUBAŞI MI MUSTAFA YAMAN MI ÖNDE?

Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99'unun açıldığı Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı yüzde 49.18, AK Parti adayı Mustafa Yaman ise yüzde 34.93 oy aldı. CHP, 2019 seçimlerinde Bilecik'te yüzde 33.54 oyla galip gelmişti.

2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Melek Mızrak Subaşı mı Mustafa Yaman mı önde? Bilecik seçim sonuçları!

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Melek Mızrak Subaşı mı Mustafa Yaman mı önde? Bilecik seçim sonuçları!

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

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