2024 Şubat ayında da vatandaşlar ayın kaç gün süreceğini merak etmektedir. Şubat ayının gelmesiyle internette en çok aranan konulardan biri olmuştur. Artık yılın nasıl hesaplandığını öğrenmeye çalışmaktadır. Artık Yıl Ne Demek? 2024 Şubat Ayı 28 mi 29 mu çekiyor? 2024 artık yıl mı? Artık yıl nedir?

2024 ARTIK YIL MI?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.(Bakıniz Sothik dönem)Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ARTIK YILLAR NASIL BELİRLENİR ?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036 vb.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için (400'e kalansız bölünebildiği halde) 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez.

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000, 48000, 64000 ve 96000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

2024 ŞUBAT AYI KAÇ GÜNDÜR?

2024 Şubat ayı 29 günden oluşmaktadır.