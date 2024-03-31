2024 ARNAVUTKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Arnavutköy'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Arnavutköy Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Arnavutköy'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mustafa Candaroğlu, CHP'den Bedri Ağaç ve İYİ Parti'den İsmail Yaşar yarıştı. Peki, Arnavutköy'de hangi parti, kim önde? Arnavutköy'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ARNAVUTKÖY YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Arnavutköy'de Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Candaroğlu, CHP'den Bedri Ağaç ve İYİ Parti'den İsmail Yaşar ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ARNAVUTKÖY'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Arnavutköy Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mustafa Candaroğlu, CHP'nin adayı Bedri Ağaç ve İYİ Parti'nin adayı İsmail Yaşar kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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