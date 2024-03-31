2024 AĞRI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ağrı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Ağrı Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Ağrı'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Abdulahat Arvas CHP'den Şükrü Şahar ve İYİ Parti'den Abdullah Akbaş yarıştı. Peki, Ağrı'da hangi parti, kim önde? Ağrı'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

AĞRI YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE AĞRI'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında birçok parti kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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