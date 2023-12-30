2023 YILININ NİKÂH REKORU YİNE ŞAHİNBEY'DE!2023 YILININ NİKÂH REKORU YİNE ŞAHİNBEY'DE!

Türkiye'nin en fazla nikâh kıyılan ilçesi olan Şahinbey'de; 2023 yılının son çiftlerinin nikâhını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2023 yılında toplam 9 bin 470 çiftin nikahı kıyıldı. 2023'ün son nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılında 9 bin 470 kişinin nikahını kıyarak, bu yıl da Türkiye'nin nikah rekorunu kıran belediye olduklarını ifade etti.

EN FAZLA NİKÂH KIYAN BELEDİYEYİZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılında Şahinbey'de rekor sayıda nikâh kıyıldığını belirterek, "Türkiye'de en fazla çocuk Şahinbey'de doğuyor. Yılda yaklaşık 18-19 bin çocuk dünyaya geliyor. Bir o kadar da evlenen gencimiz var. Yıllardır Türkiye'de en fazla evlilik Şahinbey'de gerçekleşiyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak evliliği teşvik ediyoruz. Çünkü toplumumuzun çekirdek yapısı ailedir. Aileyi ne kadar güçlü kılarsak toplumumuz o kadar güçlü olur. Gençlerimize Şahinbey Belediyesi olarak 15 yıldır Evlilik Okulumuz aracılığıyla eğitimler veriyoruz. Evliliğin dini, sağlık, hukuki boyutu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda eğitimler veriliyor. Verilen eğitim sonrasında evlilik okulumuzdan mezun ederek, sertifika veriyoruz. Bu okulumuza katılan çiftlerimizin tamamına düğün hediyesi olarak çamaşır makinası hediye ediyoruz. Evlenecek çiftlerimizden maddi imkânları kısıtlı olanlara ise çamaşır makinasının yanı sıra buzdolabı, fırın, elektrik süpürgesi, 2 halı ve 7 kişilik oturma grubu hediye ediyoruz. Ayrıca evlenen çiftlerimize mutluluğa imza attıkları kalemi ve kol saati hediye ediyoruz. Amacımız evliliği teşvik etmek. Türkiye'de en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. Bugün itibariyle 9 bin 470 çiftimizin nikâhını kıymış olduk ve bu da kendi içinde bir rekor. Diğer belediyeler her yıl 6 bin civarında nikâh kıyarken biz her yıl 9-10 bine yakın çiftimizin nikahını kıymış oluyoruz" dedi.