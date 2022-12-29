2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ahmet Arslan kimdir? AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,405 haber kaynağında 3,486,885 adet haber yapılan Ahmet Arslan, toplamda 3,915,886,927 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Arslan kimdir? İşte, Ahmet Arslan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Arslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ahmet Arslan hakkında 9,405 haber kaynağında 3,486,885 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,915,886,927 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Arslan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AHMET ARSLAN KİMDİR?

Ahmet Arslan 2 Haziran 1962 tarihinde Süleyman Bey ve Lalizar Hanım'ın çocuğu olarak Kars'ın Kağızman ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmasının arından Milli Güvenlik Akademisi'nden 56. dönem mezunu oldu.

Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ödülleri

"Türk Dünyası Mühendislik Ödülü", "Fahri Profesörlük" unvanı ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kars milletvekili olarak seçildi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Kars milletvekili olarak meclise giren Ahmet Arslan, Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından 24 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi.