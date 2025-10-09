Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler, yarışmacının vereceği cevabı heyecanla beklerken, aynı zamanda doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan bu yarışma, ekran başındaki izleyicileri de adeta bir yarışmacı gibi sürecin içine dahil ediyor. Peki, 2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

2022'DE MOSKOVA'DAN 10 GÜN ARAYLA YOLA ÇIKAN İKİ FARKLI TURİST KAFİLESİ, AYNI SEYAHAT ACENTESİNİN HATASI YÜZÜNDEN HANGİSİNİ YAŞAMIŞTIR?

A: Göttingen yerine Göteborg'a uçmuştur

B: Avusturya yerine Avustralya'ya uçmuştur

C: Slovenya yerine Slovakya'ya uçmuştur

D: Madrid yerine Mardin'e uçmuştur

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv'de heyecanla devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru bilen şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılır ve yanlış cevap verirse, son geçtiği barajın ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilerek, en son doğru bildiği sorunun karşılığını alma hakkına sahip.

Bu benzersiz formatta hem bilginizle hem de stratejinizle şansınızı zorlayabilir, hayal ettiğiniz büyük ödüle bir adım daha yaklaşabilirsiniz!