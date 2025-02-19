TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

20 Şubat Perşembe okullar tatil mi 2025 İstanbul?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Peki, 20 Şubat Perşembe okullar tatil mi 2025 İstanbul?

İstanbul Valiliği son dakika okullarla ilgili kararını açıkladı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci, öğretmen ve veliler okullarda son durumu merak ediyor. 20 Şubat Perşembe okullar tatil mi 2025 İstanbul?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü tüm illerde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün boyunca ara verildiğini duyuruldu. İlkokul, ortoakul, liseler, anaokulu, anasınıfı gibi kademeler tatil olacak.

DAVUT GÜL AÇIKLADI

" Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

" PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken " İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

20 Şubat Perşembe okullar tatil mi 2025 İstanbul?

20 Şubat Perşembe okullar tatil mi 2025 İstanbul?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
img

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak

Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak
Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı: Karşılığını alırsınız

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.