İstanbul Valiliği son dakika okullarla ilgili kararını açıkladı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci, öğretmen ve veliler okullarda son durumu merak ediyor. 20 Şubat Perşembe okullar tatil mi 2025 İstanbul?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü tüm illerde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün boyunca ara verildiğini duyuruldu. İlkokul, ortoakul, liseler, anaokulu, anasınıfı gibi kademeler tatil olacak.

DAVUT GÜL AÇIKLADI

" Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

" PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken " İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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