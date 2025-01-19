Öğrenciler için dinlenme ve eğlenme fırsatı sunan yarıyıl tatili, aynı zamanda öğretmenlerin de ara dönem çalışmalarını yapacağı bir dönem olacak. 20 Ocak okullar tatil mi? sorusunun cevabı, yarıyıl tatili ile netlik kazanıyor. Tatil planı yapacaklar için dikkat çeken tarih, 20 Ocak 2025. Çünkü yarıyıl tatili bu tarihte başlıyor ve 31 Ocak 2025'te sona eriyor. Peki, 20 Ocak okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

20 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecektir.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.