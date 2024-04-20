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20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

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Başkent EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 20 Nisan Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detaylar...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

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