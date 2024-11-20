20 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 20 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 20 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 20 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 20 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1863 - Ziraat Bankası'nın kuruluşu.

1881 - Osmanlı Devleti'nde yayımlanan Muharram Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye örgütü kuruldu.

1910 - Meksika Devrimi başladı.

1922 - Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.

1923 - Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütünü bünyesine aldı.

1936 - İspanya İç Savaşı'nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü.

1939 - BBC Türkçe Servisi, yayınlarına başladı.

1940 - Macaristan, Mihver Devletleri'ne katıldı.

1943 - İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.

1947 - II. Elizabeth ile Philip Mountbatten Wesminster Katedrali'nde evlendiler.

1959 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Deklarasyonunu yayınladı.

1959 - Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç ve İsviçre kısa adı EFTA olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği anlaşmasını imzaladılar.

1961 - Türkiye'de ilk koalisyon Hükümeti, Başbakan İsmet İnönü tarafından Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bakanlarla kuruldu.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba ablukasına son verdi.

1975 - İspanya'yı 36 yıl diktatörlükle yöneten, General Franco öldü.

1979 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Ümit Doğanay uğradığı saldırıda öldürüldü.

1980 - Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Zekeriya Önge'yi öldürme suçundan idam cezası alan 19 yaşındaki Erdal Eren'in idamını onayladı.

1984 - Evrende dünya dışı canlıların varlığını araştıran SETI kuruldu.

1985 - Microsoft, Windows 1.0 piyasaya verildi.

1989 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.

1992 - Namık Tarancı, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

1994 - Dünya Halter Şampiyonası'nda Naim Süleymanoğlu, 64 kiloda 5 dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya aldı.

1998 - İtalya, 12 Kasım'da Roma Hava Alanı'nda yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktı.

2003 - El-Kaide bağlantılı eylemciler; İstanbul, Levent'teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı düzenledi. 31 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

2022 - 2022 FIFA Dünya Kupası başladı.