25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yer alan ve 76 yaşındaki İ.T.'ye ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

TAMAMEN ÇÖPLERLE DOLU

Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğunu tespit ederek harekete geçti. Belediye ekipleri, ev ve bahçe bölümünde biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etmeye başladı. Ev içinden ve eklentilerinden çıkarılan çok sayıda atık, kontrollü bir şekilde kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

25 YIL BOYUNCA BİRİKTİRMİŞ

İ.T.'nin 25 yıl boyunca biriktirdiği çöplerin tahliyesine yönelik çalışmalar süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi.

2 GÜNDE 20 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Yapılan müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yaklaşık iki gündür devam eden çalışmalarda 20 kamyona yakın çöp çıkarıldı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.