Haberler

25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 76 yaşındaki adamın 25 yıldır evinde biriktirdiği çöpler, ekipleri harekete geçirdi. İki günde yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartılan evde çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yer alan ve 76 yaşındaki İ.T.'ye ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

TAMAMEN ÇÖPLERLE DOLU

Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğunu tespit ederek harekete geçti. Belediye ekipleri, ev ve bahçe bölümünde biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etmeye başladı. Ev içinden ve eklentilerinden çıkarılan çok sayıda atık, kontrollü bir şekilde kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

20 kamyon dolusu çöpü 25 yılda evinde biriktirmiş

25 YIL BOYUNCA BİRİKTİRMİŞ

İ.T.'nin 25 yıl boyunca biriktirdiği çöplerin tahliyesine yönelik çalışmalar süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi.

20 kamyon dolusu çöpü 25 yılda evinde biriktirmiş

2 GÜNDE 20 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Yapılan müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yaklaşık iki gündür devam eden çalışmalarda 20 kamyona yakın çöp çıkarıldı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı " / " + Umut Halavart -
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur
Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler

Basın toplantısına damga vuran an
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı