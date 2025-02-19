20-21 Şubat 2025 vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları 20 Şubat seferleri iptal edildi mi?

İstanbul'da 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, vapur seferlerinin durumu merak ediliyor. Şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 20 ve 21 Şubat tarihlerine ilişkin resmi bir sefer iptali duyurusu yapılmamıştır. Peki, 20-21 Şubat 2025 vapur seferleri iptal mi?

20-21 ŞUBAT VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

19 Şubat 2025 tarihinde, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları bazı seferlerde değişiklikler yapmıştır. Özellikle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında, Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Ayrıca, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Üsküdar-Aşiyan Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı, Çengelköy-İstinye Ring Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş Hattı ve Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı'ndaki seferler de ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.