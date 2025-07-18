2 yıllık bölümler hangileri? Ön lisans programları!
Üniversite sınavı sonrası en çok araştırılan konulardan biri 2 yıllık bölümler hangileri? sorusudur. Özellikle TYT puanıyla tercih yapılabilen ön lisans programları, hem kısa sürede meslek sahibi olma hem de DGS ile lisans tamamlama avantajı sunuyor.
Ön lisans programları, 2 yıl süren uygulamalı eğitimlerle mezunlarına teknik beceriler kazandırmayı amaçlar. Sağlıktan bilişime, adaletten tasarıma kadar birçok farklı alanda 2 yıllık üniversite bölümü bulunmaktadır. Peki, 2025 itibarıyla en çok tercih edilen ve iş imkânı sunan 2 yıllık ön lisans bölümleri hangileridir? İşte detaylar…
2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?
2 yıllık önlisans bölümleri, TYT puanı ile tercih edilebilir. İşte öne çıkan bazı 2 yıllık programlar:
Sağlık Hizmetleri:
- Anestezi
- İlk ve Acil Yardım
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Ağız ve Diş Sağlığı
Teknik ve Mühendislik Tabanlı Bölümler:
- Bilgisayar Programcılığı
- Mekatronik
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi
- İnşaat Teknolojisi
Adalet ve Büro Yönetimi:
- Adalet
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Sosyal Güvenlik
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Grafik Tasarımı
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Moda Tasarımı
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
DGS İLE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OKUNABİLİR Mİ?
2 yıllık program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilir. Örneğin: Bilgisayar Programcılığı mezunu, Bilgisayar Mühendisliği'ne geçebilir. Adalet mezunu, Hukuk Fakültesi'ne dikey geçiş yapabilir. Bu sayede ön lisans diploması, lisans düzeyine yükseltilebilir.