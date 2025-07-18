2 yıllık bölümler hangileri? Ön lisans programları!

2 yıllık bölümler hangileri? Ön lisans programları!
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Üniversite sınavı sonrası en çok araştırılan konulardan biri 2 yıllık bölümler hangileri? sorusudur. Özellikle TYT puanıyla tercih yapılabilen ön lisans programları, hem kısa sürede meslek sahibi olma hem de DGS ile lisans tamamlama avantajı sunuyor.

Ön lisans programları, 2 yıl süren uygulamalı eğitimlerle mezunlarına teknik beceriler kazandırmayı amaçlar. Sağlıktan bilişime, adaletten tasarıma kadar birçok farklı alanda 2 yıllık üniversite bölümü bulunmaktadır. Peki, 2025 itibarıyla en çok tercih edilen ve iş imkânı sunan 2 yıllık ön lisans bölümleri hangileridir? İşte detaylar…

2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

2 yıllık önlisans bölümleri, TYT puanı ile tercih edilebilir. İşte öne çıkan bazı 2 yıllık programlar:

Sağlık Hizmetleri:

  • Anestezi
  • İlk ve Acil Yardım
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  • Ağız ve Diş Sağlığı

Teknik ve Mühendislik Tabanlı Bölümler:

  • Bilgisayar Programcılığı
  • Mekatronik
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • İnşaat Teknolojisi

Adalet ve Büro Yönetimi:

  • Adalet
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Sosyal Güvenlik
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
Tasarım ve Medya Alanları:
  • Grafik Tasarımı
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Moda Tasarımı
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

DGS İLE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OKUNABİLİR Mİ?

2 yıllık program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilir. Örneğin: Bilgisayar Programcılığı mezunu, Bilgisayar Mühendisliği'ne geçebilir. Adalet mezunu, Hukuk Fakültesi'ne dikey geçiş yapabilir. Bu sayede ön lisans diploması, lisans düzeyine yükseltilebilir.

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