2 yıllık bölümler hangileri? Ön lisans programları!

Ön lisans programları, 2 yıl süren uygulamalı eğitimlerle mezunlarına teknik beceriler kazandırmayı amaçlar. Sağlıktan bilişime, adaletten tasarıma kadar birçok farklı alanda 2 yıllık üniversite bölümü bulunmaktadır. Peki, 2025 itibarıyla en çok tercih edilen ve iş imkânı sunan 2 yıllık ön lisans bölümleri hangileridir? İşte detaylar…

2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

2 yıllık önlisans bölümleri, TYT puanı ile tercih edilebilir. İşte öne çıkan bazı 2 yıllık programlar:

Sağlık Hizmetleri:

Anestezi

İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Teknik ve Mühendislik Tabanlı Bölümler:

Bilgisayar Programcılığı

Mekatronik

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Adalet ve Büro Yönetimi:

Adalet

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Sosyal Güvenlik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Grafik Tasarımı

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Moda Tasarımı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

DGS İLE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OKUNABİLİR Mİ?

Tasarım ve Medya Alanları:

2 yıllık program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilir. Örneğin: Bilgisayar Programcılığı mezunu, Bilgisayar Mühendisliği'ne geçebilir. Adalet mezunu, Hukuk Fakültesi'ne dikey geçiş yapabilir. Bu sayede ön lisans diploması, lisans düzeyine yükseltilebilir.