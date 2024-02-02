2 ŞUBAT YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
2 Şubat tarihli yayın akışı açıklandı. Gün boyunca hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. 2 Şubat'ta TV yayın akışında neler var? 2 Şubat 2024 Cuma günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1'de diziler ve filmler izleyicisiyle buluşuyor. Bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. 2 Şubat Yayın Akışı! Bugün hangi dizi ve programlar var? İşte, 2 Şubat 2024 Cuma akşamı dizileri!
2 Şubat 2024 Cuma gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Şubat 2024 Cuma günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ateş Kuşları
- 00:20 Aldatmak
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 İnci Taneleri
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Afili Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Gaddar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Gaddar
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:30 Kopuk
- 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 O Ses Türkiye Kolaj
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:35 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 14:50 Diriliş Ertuğrul
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hara (Yerli Sinema)
- 22:20 Bir Sevdadır
- 00:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 03:35 Lingo
- 04:40 Diriliş Ertuğrul
- 06:15 Kapanış