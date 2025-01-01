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2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?)

2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?)
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Yarın kandil olup olmadığı sorusu, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. 2025 yılının ilk kandiliyle ilgili merak edilen detaylar netlik kazandı. Peki, 2 Ocak kandil mi, ne kandili? İşte yanıtı...

2 Ocak kandil mi, ne kandili? İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil geceleri, ibadetlerle dolu manevi bir atmosfer sunar. 2025 yılının ilk kandili için heyecan artarken, milyonlarca Müslüman "Yarın kandil mi, 2 Ocak ne kandili?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre bu yılın kandil tarihleri netleşmiş durumda. İşte, 2 Ocak'la ilgili detaylar…

2 OCAK KANDİL Mİ?

2 Ocak 2025 tarihi kandil gecesine denk geliyor. Bu özel gün, Hicri takvimde Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olarak kutlanıyor. İslam dininde beş mübarek geceden biri olan bu kandil, dini vecibelerin yerine getirildiği, ibadet ve duaların yoğunlaştığı anlamlı bir zaman dilimidir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. "Regaip" kelimesi, Arapça kökenli olup, "arzulanan", "rağbet edilen" anlamlarına gelir. Hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılır. Regaip Kandili, özellikle Kur'an-ı Kerim okuma, dua, zikir ve istiğfarla geçirilmesi tavsiye edilen bir gece olarak Müslümanlar için özel bir yere sahiptir.

2025 yılı kandil takvimi ise şöyle:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Regaip Kandili, manevi değerinin yanı sıra toplumsal dayanışma ve birlik ruhunu da güçlendiren önemli bir gece olarak kutlanmaktadır. Bu özel gecede Müslümanların yoğun bir şekilde ibadete yönelmeleri, geceyi dualarla ve hayırlı amellerle geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

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