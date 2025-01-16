2. dönem ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 takvimi!

2. dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor. Veliler ve öğrenciler, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağına dair detayları araştırıyor. 2024-2025 dönemi MEB akademik takvimine göre, okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB ikinci dönem ara tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2024-2025 takvimi!

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak. 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.