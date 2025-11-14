Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...
1984 yılında Göle'de görev yapan Ömer Asteğmen'in anlattığı olaya göre, köylülerin hayvanlarının Karıncadüzü bölgesinde belirli bir noktadan geçmemesi üzerine yapılan kazıda yaklaşık 90 yıl önce şehit düşen bir yüzbaşının hiç çürümemiş naaşı bulundu. Şehidin silahı ve rütbeleriyle korunan bedenine ulaşılması sonrası bölgeye anıt mezar yapıldı. Asteğmen, "Şehit cenazesini koyunlar haber verdi" sözleriyle olayı aktardı.
1984 yılında bugünkü Ardahan'ın Göle ilçesinde topçu asteğmeni olarak görev yapan Ömer Asteğmen, o yıllarda yaşanan ve hafızalara kazınan olayı anlattı.
DİLEKÇE VERDİLER
Köylüler, Karıncadüzü adlı bölgede hayvanlarını otlatırken sürülerin belirli bir noktaya geldiklerinde ikiye ayrıldığını, hiçbir hayvanın o alana basmadığını söyleyerek durumu alay komutanına dilekçe ile bildirdi.
ŞÜPHE ÜZERİNE KAZI YAPILDI
Köylüler, bu tür davranışların geçmişte şehitlerin bulunduğu topraklarda görüldüğünü büyüklerinden öğrendiklerini aktarınca alay komutanı bölgede kazı yapılması için emir verdi. Yapılan kazıda, yaklaşık 90 yıl önce şehit düştüğü belirlenen bir yüzbaşının naaşı bulundu.
RÜTBELERİYLE, SİLAHIYLA KALMIŞTI
Ömer Asteğmen, naaşın neredeyse hiç çürümemiş olduğunu, rütbelerinin ve silahının dahi üzerinde bulunduğunu ifade etti. Silahın şehidin eliyle bütünleşmiş halde olduğu ve çıkarılmasının oldukça güç olduğu da aktarıldı.
ANIT MEZAR YAPILDI
Bulunan şehit yüzbaşı için bölgede bir anıt mezar yapıldı. Olayın en dikkat çekici yanı ise kazıya neden olan işaretin hayvanların sezgisel davranışları olmasıydı. Ömer Asteğmen, "Bir şehit cenazesi olduğunu koyunlar haber verdiler" sözleriyle hafızalara kazınan olayı özetledi.