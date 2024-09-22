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1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı?

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı?
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22 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK GOL KRALI ÇIKARAN TAKIM HANGİSİDİR?

• A-) Fenerbahçe

• B-) Galatasaray

• C-) Beşiktaş

• D-) Trabzonspor

Cevap : Galatasaray

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı?

En çok Süper Lig gol kralı çıkaran 5 takım:

Galatasaray 18 kez

Fenerbahçe 16 kez

Trabzonspor 5 kez

Bursaspor 4 kez

Beşiktaş 4 kez

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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