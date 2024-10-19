19 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
19 Ekim tarihli TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarında bugün hangi programlar var? İşte detaylı yayın akışı listesi!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 19 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 1 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:30 Güzel Aşklar Diyarı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:30 Siyah Kalp
05:00 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 20 Akıncı Çizgi Dizi
11: 00 Kuruluş Osman
14: 00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet / Yerli Sinema
16: 00 Bir Gece Masalı
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Top Gun: Maverick / TV'de ilk / Yabancı Sinema
22: 40 Tuzak / TV'de ilk / Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Beni Böyle Sev
07.45 Yedi Numara
08.45 Yeditepe İstanbul
09.50 Hayallerinin Peşinde
11.30 Kara Ağaç Destanı
14.50 Teşkilat
17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.45 Kızıl Goncalar
16.30 Gizli Bahçe
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yabani
00.15 Gizli Bahçe
04.45 Kefaret
06.00 Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Eski Dost
10:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin