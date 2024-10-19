19 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 19 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 1 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:30 Güzel Aşklar Diyarı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:30 Siyah Kalp

05:00 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Akıncı Çizgi Dizi

10: 20 Akıncı Çizgi Dizi

11: 00 Kuruluş Osman

14: 00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet / Yerli Sinema

16: 00 Bir Gece Masalı

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Top Gun: Maverick / TV'de ilk / Yabancı Sinema

22: 40 Tuzak / TV'de ilk / Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Beni Böyle Sev

07.45 Yedi Numara

08.45 Yeditepe İstanbul

09.50 Hayallerinin Peşinde

11.30 Kara Ağaç Destanı

14.50 Teşkilat

17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Teşkilat

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.45 Kızıl Goncalar

16.30 Gizli Bahçe

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yabani

00.15 Gizli Bahçe

04.45 Kefaret

06.00 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Eski Dost

10:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin