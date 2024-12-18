19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da hava nasıl olacak? 19 Aralık tarihi için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 19 Aralık Perşembe günü Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bu tahminlere göre, 19 Aralık'ta Ankara'da kar yağışı beklenmemektedir. Hava genellikle puslu ve güneşli olacak, sıcaklıklar ise gündüz 8°C civarında, gece ise -3°C'ye kadar düşecektir. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı öngörülmemektedir; hava durumu genellikle puslu güneşli ve zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlı geçecektir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;