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19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'nın 19 Aralık tarihli hava durumu raporu açıklandı. Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı sorularının yanıtları merak konusu oluyor. Ankara'nın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini halkın bilgisine sunuldu.

Ankara'da hava nasıl olacak? 19 Aralık tarihi için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 19 Aralık Perşembe günü Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bu tahminlere göre, 19 Aralık'ta Ankara'da kar yağışı beklenmemektedir. Hava genellikle puslu ve güneşli olacak, sıcaklıklar ise gündüz 8°C civarında, gece ise -3°C'ye kadar düşecektir. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı öngörülmemektedir; hava durumu genellikle puslu güneşli ve zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlı geçecektir.

19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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