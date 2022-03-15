182 neden aranmıyor? 182 neden meşgul? 182 aranmıyor!

182 neden aranmıyor merak ediliyor. MHRS hastane randevu işlemleri ülkemizde uzun süreden beri Alo 182 üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar hastane ve aşı randevusu almak için MHRS randevu sistemi üzerinden iletişime geçmeye çalışırken 182 telefonları düşmüyor. Peki 182 neden aranmıyor, telefonlar neden düşmüyor? 182 neden meşgul? 182 aranmıyor! MHRS hastane randevusu nasıl alınır? İşte detaylar..

182 NEDEN ARANMIYOR?

Hastane randevu alma işlemleri için Mart 2022 başlangıcından itibaren pek çok sorun bildirildi. 182 hizmet hattını arayan vatandaşlar telefonun düşmemesi sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Birçok vatandaş gerek aşı randevusu gerek doktor randevusu için Alo 182 hattını kullanırken operatöre bağlanmayı beklerken telefon kapanıyor. Özellikle aşı randevularının da 182 üzerinden alınması nedeniyle bir yoğunluk yaşandığı bu nedenle de telefonların düşmediği tahmin ediliyor. Aşı ya da hastane randevusuna Alo 182 üzerinden almak isteyen vatandaşların biraz beklemesi daha sonra tekrar olması gerekiyor.

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS hastane randevusu Alo 182'nin yanı sıra uygulamayı telefona indirerek ya da internet üzerinden de alınabiliyor. MHRS hastane randevu uygulamasını cep telefonuna yükleyen vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra randevu almak istedikleri hastaneyi tercih ederek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde tarayıcı üzerinden de MHRS randevu sistemine ulaşmak ve hastane randevu işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.

Haberler.com - Gündem