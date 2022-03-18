18 Mart Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Mart Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.03.2022 08:30 13:30 TESİS ÇALIŞMASI İNÖNÜ MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CAD. DAMLA SOK. ŞERİF AYTAÇ SOK. AZRA SOK. SEYİT AKMAN SOK. AKÇA SOK. FURKAN SOK. VE CİVARLARI

18.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4754, 4743, 4900, 4745, 4737, 4913, 4747, 4749, 4751, 4758 SOKAKLAR

18.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ DEDE, MESİR, GÖKSU, KIVRAK, BAYINDIR, ÜRGEN, AYVALI, 89 SOKAKLAR

18.03.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ÇAPAKLI MAHALLEESİ İKİZTEPE MEVKİİNDE BULUNAN CAN GÖBEK, MEHMET AZAK VE SAMİ YALVAÇ ÖZEL TRAFOLARI

18.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DELEMENLER MAHALLESİ BAHÇEARASI MEVKİİ

18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELÇİKLİ MAHALLESİ OVA BÖLGESİ

18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELÇİKLİ MAHALLESİ KARAPINAR BÖLGESİ

18.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALACALAR MAHALLESİ TAMAMI

18.03.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLESİ KÖY İÇİ KEPENEKLİ YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ

18.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK TOKİ KONUTLARI

18.03.2022 09:30 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR, SIĞIRTMAÇLI, YUKARIKOÇAKLAR, DOĞUŞLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

18.03.2022 09:30 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI GÜNEYDAMLARI TEKELİLER MEVKİİ, ŞEYHDAVUTLAR KERTİL MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR

18.03.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR, SIĞIRTMAÇLI, YUKARIKOÇAKLAR, DOĞUŞLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

18.03.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLESİ GİRİŞ YOLU YENİ EVLER BÖLGESİ TARIM SULAMA ABONELERİ

18.03.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5719, 5724, 5737 SOKAK VE BİRLİK CADDESİ

Haberler.com - Gündem