17 Temmuz Ankara'da yağmur var mı?

17 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara'da yağmur bekleniyor mu, yoksa sıcak hava mı etkili olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve güncel hava tahmin sitelerinden alınan son bilgiler…

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji verilerine göre, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da yağmur beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek ve yağış ihtimali oldukça düşük. Uzman tahminlerine göre gün boyu güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak.

Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklık ve güneş ışınlarına karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Açık havada bulunacak vatandaşların güneş koruyucu kullanmaları, bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.

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