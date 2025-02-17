17 Şubat Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 17 Şubat Pazartesi ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şifa bahanesiyle olmadık işlere karıştı. Kendini psikolog sanan üfürükçünün maskesi Müge Anlı'da düştü. Savcılık talimatıyla evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan üfürükçü, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçlamasından tutuklandı.

Suzan canlı yayına geldi. Eşi İsa'yı istemediğini, boşanıp eski eşine dönmek istediğini söyledi. İsa ise yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Mahir Ünlütaşkıran'ın eşi ve kardeşi arasındaki samimiyetten ötürü Çiğdem Ünlütaşkıran'ın kiminle evli olduğu sorusunu soran kuzen Kübra Hanım konuştu.

Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybından sonra kendisini bir kadının aradığını ve Mahir Ünlütaşkıran'la birlikte geleceklerini söylediği iddia ediyor.