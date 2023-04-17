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17 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

17 Nisan 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Fenerbahçe - Ankaragücü

03:15 Derbi Klip

03:30 A. Demirspor - Kasimpaşa

05:15 Derbi Klip

05:30 İstanbulspor - M. Başakşehir

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:45 Derbi Klip

08:00 Trabzonspor - Beşiktaş

09:00 Unutulmaz Derbiler

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Bir Derbi Günü

13:00 Trabzonspor - Beşiktaş

13:30 Beşiktaş - Trabzonspor

14:00 Lig Merkezi

16:00 Unutulmaz Derbiler

17:00 Bir Derbi Günü

18:00 1 Yıldız 10 Gol

18:30 beIN Süper Lig

20:30 Trabzonspor - Beşiktaş

22:30 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

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