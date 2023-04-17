17 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
17 Nisan 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Fenerbahçe - Ankaragücü
03:15 Derbi Klip
03:30 A. Demirspor - Kasimpaşa
05:15 Derbi Klip
05:30 İstanbulspor - M. Başakşehir
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:45 Derbi Klip
08:00 Trabzonspor - Beşiktaş
09:00 Unutulmaz Derbiler
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Bir Derbi Günü
13:00 Trabzonspor - Beşiktaş
13:30 Beşiktaş - Trabzonspor
14:00 Lig Merkezi
16:00 Unutulmaz Derbiler
17:00 Bir Derbi Günü
18:00 1 Yıldız 10 Gol
18:30 beIN Süper Lig
20:30 Trabzonspor - Beşiktaş
22:30 beIN Süper Lig