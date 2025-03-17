17 MART HAVA DURUMU KOCAELİ: Kocaeli hava durumu nasıl? Kocaeli 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Kocaeli'nde hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 17 Mart 2025 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 17 Mart Pazartesi günü Kocaeli'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Kocaeli için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

?Kocaeli'de 17 Mart 2025 Pazartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Kocaeli'de sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında seyretmesi bekleniyor. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. ?Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor, bu da fırtına riskini artırıyor.

KOCAELİ'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Kocaeli hava durumu