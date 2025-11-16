Haberler

17 Kasım okullar yarım gün mü, Pazartesi okullar tatil mi?

Güncelleme:
Ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler kısa bir molayı geride bıraktı. Yarın ders zilinin yeniden çalmasıyla ikinci dönem maratonu başlayacak. Yeni haftaya hazırlanırken, "17 Kasım Pazartesi (yarın) okullar yarım gün mü?" sorusu öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte yanıtına ilişkin ayrıntılar…

Kasım ayının ortasına yaklaşırken hem öğrenciler hem de veliler yeniden eğitim takvimine odaklanmış durumda. Ara tatilin bitmesiyle derslerin ne zaman başlayacağı ve 17 Kasım Pazartesi gününde özel bir uygulama olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle ilk ara tatilin ardından pazartesi günü için herhangi bir resmi düzenleme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, yarın okullarda yarım gün eğitime geçilecek mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

10 Kasım itibarıyla başlayan ara tatil sona erdi ve okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden eğitime dönecek. Öğrenciler, belirtilen tarihte kaldıkları yerden derslerine devam edecek.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Pazartesi günü tüm sınıf seviyelerinde dersler olağan programına göre yapılacak. 17 Kasım için yarım gün uygulaması ya da özel bir düzenleme bulunmuyor. Öğrenciler tam gün okulda olacak ve eğitimin ikinci bölümü kesintisiz şekilde sürecek. Peki, 17 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor…

17 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

17 Kasım Pazartesi günü için ilan edilmiş herhangi bir tatil yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimi doğrultusunda kasım ayındaki ara tatil tamamlandı ve eğitim yeniden başladı. 10–14 Kasım arasında uygulanan ara tatil, hafta sonlarıyla birleşince toplamda 9 güne ulaştı. Bu sürecin bitmesiyle öğrenciler ders başı yapıyor.

17 KASIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Yarın okullar açılıyor ve öğrenciler yarım gün değil, tam gün eğitim görecek.

Osman DEMİR
