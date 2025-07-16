16 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

16 Temmuz TV yayın akışı, sabah kuşağından gece geç saatlere kadar dopdolu içerikler sunuyor. Ulusal kanalların yayınladığı listelere göre, izleyicileri hem nostaljik diziler hem de güncel yapımlar bekliyor. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekranlara gelirken, Show TV ve Star TV'de yerli komedi filmleri izleyiciyle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Börü

01:40 Börü

04:00 Aldatmak

06:30 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cash Out 2

22:20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Volkan

01:00 Süper Volkan

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Triyas Dünyası

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Yoksul

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Yoksul

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Şabaniye

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 John Wick 3

00:45 Karaoğlan Geliyor

02:20 Ateşböceği

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Yol Arkadaşım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Son Sefer

01:30 Kim Gitsin?

02:30 Mahrem Kumpas İtiraf

04:45 Seksenler

05:45 Balkan Ninnisi

09:20 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:05 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:45 Son Sefer

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye