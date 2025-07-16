16 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
16 Temmuz TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bugün televizyonda ne var sorusu, sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.
16 Temmuz TV yayın akışı, sabah kuşağından gece geç saatlere kadar dopdolu içerikler sunuyor. Ulusal kanalların yayınladığı listelere göre, izleyicileri hem nostaljik diziler hem de güncel yapımlar bekliyor. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekranlara gelirken, Show TV ve Star TV'de yerli komedi filmleri izleyiciyle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte detaylar...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Börü
01:40 Börü
04:00 Aldatmak
06:30 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cash Out 2
22:20 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Volkan
01:00 Süper Volkan
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Triyas Dünyası
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Yoksul
01:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Yoksul
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Şabaniye
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 John Wick 3
00:45 Karaoğlan Geliyor
02:20 Ateşböceği
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Son Sefer
01:30 Kim Gitsin?
02:30 Mahrem Kumpas İtiraf
04:45 Seksenler
05:45 Balkan Ninnisi
09:20 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:05 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:45 Son Sefer
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye