158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

1868 yılına ait bir gazoz kapağını popüler e-ticaret sitelerinden birinde satışa çıkaran vatandaşın talep ettiği ücret tartışma konusu oldu. Kapağı gezi sırasında bulduğunu ve çok değerli olduğunu iddia eden şahıs 150 bin TL'den satışa çıkardı.

  • 1868 yılına ait bir gazoz kapağı 150 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.
  • Gazoz kapağı 158 yıllık geçmişe sahip ve üzerinde tarih bilgisi bulunuyor.
  • Satış ilanı sosyal medyada tartışma yarattı ve bazı kullanıcılar fiyatı abartılı buldu.

1868 yılına ait bir gazoz kapağını popüler e-ticaret platformlarından birinde satışa çıkaran bir vatandaş, talep ettiği yüksek bedelle dikkat çekti. Üzerinde tarih bilgisi açıkça yer alan gazoz kapağı, 150 bin TL'lik satış fiyatıyla kısa sürede gündem olurken, ilan hem koleksiyon meraklılarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Satış ilanında yer alan bilgilere göre gazoz kapağı, bir gezi sırasında bulundu. 158 yıllık geçmişe sahip olduğu anlaşılan ürünün, nadirliği ve üzerinde yıl bilgisinin bulunması nedeniyle yüksek bir koleksiyon değerine sahip olduğu vurgulandı. İlan sahibi, bu tür tarihi objelerin günümüzde çok az sayıda kaldığını ve benzerlerinin piyasada nadiren görüldüğünü belirtti.

İSTENEN RAKAM TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen ilan, sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar istenen fiyatı abartılı bulurken, bazıları ise 19. yüzyıla ait, üzerinde tarih bilgisi bulunan objelerin koleksiyon piyasasında ciddi bedellerle alıcı bulabildiğine dikkat çekti.

Yorumlar (4)

Haber Yorumları75Hakan75:

1868 yılında latin harfleriyle TÜRK yazısı..!?

Haber YorumlarıKartal Doğan:

1868 yıllık yazmış :)) hadi diyeli üretimi 1868 yılı olsun da o yıllarda kapaklı gazoz mu varmış hem de Türk yazan :))

Haber YorumlarıOnder Yildiz:

roma dönemine mi ait yoksa antik yunan mı?

Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Zaten yalanı burda başlıyor. 1868 yılllık değil 1868 yılında üretilmiş. 2025-1868=157 yıllık. O zaman bende de 1860 Münih forması var 165 yıllık yapar 1 milyona mı satayım..

