15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği merak ediliyor. 15 Temmuz resmi tatil olacak mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil mi? aratılıyor. Peki, 15 Temmuz hangi gün, tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 TEMMUZ BU SENE HANGİ GÜN?

15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı