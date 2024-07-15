15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?

15 Temmuz kargolar açık mı, saat kaça kadar açık ve Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kargolar çalışıyor mu soruları gündeme geliyor. 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? Detaylar haberimizdedir...

15 TEMMUZ'DA KARGO AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olduğu için kargolar çalışmıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kargolar kapalı olacaktır.

KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞIR?

Kargo firmaları, 16 Temmuz 2024 Salı günü hizmetlerini sürdürecek.