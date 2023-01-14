14 Ocak 2023 Tv8 Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Ocak 2023 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem
06:00 Tuzak
07:15 Süper 1 Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı
20:00 Masterchef Türkiye Ünlüler
23:30 Survivor Panorama Influencer