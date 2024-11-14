13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri?
13 Kasım tarihindeki reyting sonuçları açıklandı. AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen dizilerin hangileri olduğu merak konusu oldu. Televizyon izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen reyting sıralamaları, dizi ve programların popülerliğini ölçüyor.
13 Kasım tarihinin reyting sonuçları belli oldu ve televizyon izleyicileri, AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen dizi ve programları yakından takip ediyor. Reyting sıralamaları, programların izlenme oranlarını ortaya koyarken aynı zamanda izleyici kitlesi üzerindeki popülerliklerini de gösteriyor. Her hafta açıklanan reyting sonuçları, dizilerin başarısını ve izleyici üzerindeki etkisini değerlendirme fırsatı sunuyor. Peki, AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? İşte, 13 Kasım reyting sonuçları!
13 KASIM TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ?
- Kuruluş Osman ATV
- Leyla Hayat... Aşk... Adalet...
- Esra Erol'da ATV
- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
- Selçuk Tepeli İle Ana Haber
- Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet)
- ATV Ana Haber ATV
- Sandık Kokusu SHOW TV
- Kuruluş Osman (Özet) ATV
- MasterChef Türkiye TV8
13 KASIM AB REYTİNG SIRALAMASINDA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ?
- Leyla Hayat... Aşk... Adalet...
- MasterChef Türkiye TV8
- Kuruluş Osman ATV
- Sandık Kokusu SHOW TV
- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
- Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet)
- ATVAna Haber
- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- Esra Erol'da ATV
- Çok Aşk (T.S) KANAL D