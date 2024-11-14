13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri?

13 Kasım tarihinin reyting sonuçları belli oldu ve televizyon izleyicileri, AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen dizi ve programları yakından takip ediyor. Reyting sıralamaları, programların izlenme oranlarını ortaya koyarken aynı zamanda izleyici kitlesi üzerindeki popülerliklerini de gösteriyor. Her hafta açıklanan reyting sonuçları, dizilerin başarısını ve izleyici üzerindeki etkisini değerlendirme fırsatı sunuyor. Peki, AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? İşte, 13 Kasım reyting sonuçları!

13 KASIM TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ?

Kuruluş Osman ATV Leyla Hayat... Aşk... Adalet... Esra Erol'da ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV Selçuk Tepeli İle Ana Haber Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) ATV Ana Haber ATV Sandık Kokusu SHOW TV Kuruluş Osman (Özet) ATV MasterChef Türkiye TV8

13 KASIM AB REYTİNG SIRALAMASINDA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER HANGİLERİ?