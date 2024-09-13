13 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
13 Eylül TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV'de hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'nin akşam yayın akışında neler olduğu detayları ile birlikte haberimizde yer alıyor.
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 13 Eylül yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 13 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...
13 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:30 Tatar Ramazan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Bizi Birleştiren Hayat
01:15 Taş Kağıt Makas
03:15 Gelinim Mutfakta
05:15 Poyraz Karayel
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kötü Kan
01:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
03:45 Yasak Elma
05:45 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
23:00 Yalı Çapkını
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:40 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 El Dorado (Yabancı Sinema)
11:00 Gazete Magazin Yaz
13:00 MasterChef Türkiye
15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Kara Ağaç Destanı
02:40 Gönül Dağı