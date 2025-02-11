İstanbul Valiliği, 11 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etmişti. Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. 12 Şubat Çarşamba günü de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 12 Şubat okullar tatil mi 2025? Detaylar haberimizde...

12 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ 2025?

İstanbul Valiliği, kar yağışının özellikle kuzey ilçelerinde etkili olduğunu belirterek, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde 11 Şubat Salı günü okulların tatil edildiğini duyurmuştur. 12 Şubat Çarşamba günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Güncel bilgiler için İstanbul Valiliği'nin resmi duyurularını takip etmeniz önerilir.

12 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Bursa'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını yakından takip etmek önemlidir. Adana'nın Aladağ ilçesi ile Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.