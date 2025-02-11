Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

12 Şubat okullar tatil mi 2025?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmadığı, hava koşullarına bağlı olarak valiliklerin yaptığı açıklamalarla belirleniyor. Özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde öğrenciler ve veliler "12 Şubat okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul Valiliği, 11 Şubat Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etmişti. Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. 12 Şubat Çarşamba günü de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 12 Şubat okullar tatil mi 2025? Detaylar haberimizde...

12 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ 2025?

İstanbul Valiliği, kar yağışının özellikle kuzey ilçelerinde etkili olduğunu belirterek, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde 11 Şubat Salı günü okulların tatil edildiğini duyurmuştur. 12 Şubat Çarşamba günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Güncel bilgiler için İstanbul Valiliği'nin resmi duyurularını takip etmeniz önerilir.

12 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Bursa'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını yakından takip etmek önemlidir. Adana'nın Aladağ ilçesi ile Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

12 Şubat okullar tatil mi 2025?

12 Şubat okullar tatil mi 2025?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Prof. Dr. Orhan Şen: Alerjik reaksiyonlar ölüme yol açabilir
img

Fenerbahçe'yi sildi
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşa ettirdiği evi yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak evi yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.