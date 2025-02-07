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113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı (ÖGG) sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula!

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı (ÖGG) sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖGG sınav giriş belgesi sorgula!
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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının merakla beklediği 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, "ÖGG sınavı ne zaman?" ve "ÖGG sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Özel güvenlik sektöründe çalışmak isteyenlerin katılım sağladığı ÖGG sınavı, belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Adayların, sınav günü ve saatine ilişkin detayları kaçırmaması için sınav giriş belgelerini zamanında kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi, saati ve giriş belgesi sorgulama detayları…

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı ÖGG sınavı, belirlenen tarihlerde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi kapsamında yapılacak olan sınavın tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyuruluyor. 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayarak sınav merkezlerini öğrenebilirler. Sınav giriş belgelerinde, sınav tarihi, saati ve hangi merkezde sınava girileceğine dair bilgiler yer alıyor.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ

114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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