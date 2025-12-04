11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, muhtar, belediye ve sosyal hizmetlerin ihmali olduğuna dair yoğun eleştiriler yapıldı.
- Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuk, amcası tarafından güvercin kümesi olarak kullanılan bir yapıda yıllarca yaşamaya zorlandı.
- Çocuğun kaldığı yer hijyenik olmayan, soğuk ve sağlıksız bir ortamdı.
- Olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı ve ülke gündemine oturdu.
Ankara'da yaşanan olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Babasının vefatı sonrası annesi tarafından terk edilen 11 yaşındaki engelli çocuk, amcası tarafından güvercin kümesi olarak kullanılan yapıda yıllarca yaşamaya zorlandı. Çocuğun kaldığı yerin hijyenik olmayan, soğuk ve sağlıksız bir ortam olduğu görüldü.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay kısa sürede ülke gündemine oturdu. Kullanıcılar, sorumluların ihmali olduğu görüşünde birleşti. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda şu tepkiler öne çıktı:
- Bu mahallenin muhtarı ne iş yapar?
- Muhtar, belediye, sosyal hizmetler ne işe yarıyor?
- Bu mahallenin muhtarının işten atılması lazım.
SORUŞTURMA BEKLENİYOR
Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından ilgili kurumların harekete geçmesi ve çocuğun bakımına yönelik adım atılması bekleniyor.