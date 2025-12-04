Haberler

11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, muhtar, belediye ve sosyal hizmetlerin ihmali olduğuna dair yoğun eleştiriler yapıldı.

  • Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuk, amcası tarafından güvercin kümesi olarak kullanılan bir yapıda yıllarca yaşamaya zorlandı.
  • Çocuğun kaldığı yer hijyenik olmayan, soğuk ve sağlıksız bir ortamdı.
  • Olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı ve ülke gündemine oturdu.

Ankara'da yaşanan olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Babasının vefatı sonrası annesi tarafından terk edilen 11 yaşındaki engelli çocuk, amcası tarafından güvercin kümesi olarak kullanılan yapıda yıllarca yaşamaya zorlandı. Çocuğun kaldığı yerin hijyenik olmayan, soğuk ve sağlıksız bir ortam olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay kısa sürede ülke gündemine oturdu. Kullanıcılar, sorumluların ihmali olduğu görüşünde birleşti. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda şu tepkiler öne çıktı:

  • Bu mahallenin muhtarı ne iş yapar?
  • Muhtar, belediye, sosyal hizmetler ne işe yarıyor?
  • Bu mahallenin muhtarının işten atılması lazım.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından ilgili kurumların harekete geçmesi ve çocuğun bakımına yönelik adım atılması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBülent Çağıl:

bana birtana sosyal sorumluluk yerine getiren kurum göster buları sıtaja Avrupa’nı bır kasabaya götürüm orda nasıl bu işyapılır görsünler

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEgemen Avcı:

Ankara belediye başkanları görsün eski başkan yeni başkan parti gözetmeksizin

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCalavera null:

Yetkili birimlerin ihmali varsa cezalandırılmalı, Ankaraabisi sosyal yardım biriminin başına getirilmeli.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

Allah belanızı versin ne diyeyim kaldım öyle

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

amcasının MK Ankaralı mahalleliler bu nasıl bir vicdandır lan

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

Arabayı hurdaya çevirdi, bıraktığı para olayın önüne geçti
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.