11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Ankara'da yaşanan olay, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Babasının vefatı sonrası annesi tarafından terk edilen 11 yaşındaki engelli çocuk, amcası tarafından güvercin kümesi olarak kullanılan yapıda yıllarca yaşamaya zorlandı. Çocuğun kaldığı yerin hijyenik olmayan, soğuk ve sağlıksız bir ortam olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay kısa sürede ülke gündemine oturdu. Kullanıcılar, sorumluların ihmali olduğu görüşünde birleşti. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda şu tepkiler öne çıktı:

Bu mahallenin muhtarı ne iş yapar?

Muhtar, belediye, sosyal hizmetler ne işe yarıyor?

Bu mahallenin muhtarının işten atılması lazım.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından ilgili kurumların harekete geçmesi ve çocuğun bakımına yönelik adım atılması bekleniyor.