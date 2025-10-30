11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA! 11. Yargı Paketinde infaz düzenlemesi var mı? Af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler?

Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu, 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Hukuk çevreleri ve vatandaşlar, paketin detaylarını merakla beklerken, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından paket, TBMM'de görüşülmek üzere sunulacak; onaylanması halinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 11. Yargı Paketinde infaz düzenlemesi var mı? Af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? Detaylar haberimizde...

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ ÇIKTI MI, MECLİS'E SUNULDU MU?

Henüz 11. Yargı Paketi Meclis'e resmi olarak sunulmuş değil. Ancak Adalet Bakanlığı'nın ve TBMM Adalet Komisyonu'nun çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtiliyor. Hukukçular, paketin Meclis'e sunulmasının, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesini bekliyor. Paketin Meclis'e gelmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

11. YARGI PAKETİNDE AF VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, 11. Yargı Paketi kapsamında herhangi bir infaz düzenlemesi veya af çalışması bulunmuyor. Genel af, kısmi af veya denetimli serbestlik ile ilgili düzenlemeler pakette yer almayacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesinin ayrı bir başlık olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız."

Bu açıklamalar, pakette infaz ve af konularının doğrudan yer almayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Yeni yargı paketinin en dikkat çekici maddeleri, toplumsal huzuru tehdit eden eylemlere yönelik cezai yaptırımların artırılması üzerine odaklanıyor.

Paket kapsamında, düğün, nişan, asker uğurlaması ve kutlama günlerinde havaya ateş açılmasıyla ilgili cezai yaptırımlar öngörülüyor. Kurusıkı silahlarla ateş açılması da dahil olmak üzere, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışlar bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu tür eylemler sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmese bile fiillerin suç sayılacağını belirtti:

"Yeni düzenlemeyle, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu fiiller müstakil suç olarak değerlendirilecek."

Yargı paketinde ayrıca trafik güvenliğini riske atan ve yol kesme gibi kamu düzenini bozan davranışlar da suç kapsamına alınacak. Bu düzenleme, hem vatandaşların güvenliğini artırmayı hem de kamu düzeninin korunmasını hedefliyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME GÜNDEMDE Mİ?

Yargı Paketi'nde suça sürüklenen çocuklarla ilgili olası düzenlemeler de gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle 12 yaş altındaki çocukların cezalandırılmadığını vurguladı. Mevcut yasalar kapsamında 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ceza indirimleri uygulanıyor.

Tunç, yeni düzenleme olasılığına ilişkin olarak şunları ifade etti:

"Yaş büyüdükçe ceza indirim oranının azalmasına yönelik bir değişiklikten söz edebiliriz."

Bu açıklama, çocuk suçluların rehabilitasyon ve cezai sorumluluk açısından daha esnek bir yaklaşımla ele alınabileceğini işaret ediyor.

11. YARGI PAKETİNDE - AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sistemi ve af beklentilerine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan, 11. Yargı Paketi kapsamında herhangi bir af veya benzeri düzenleme bulunmadığını belirtti:

"İnfazla ilgili af ya da benzeri bir düzenleme şu anda gündemimizde bulunmuyor."

Bu açıklama, paketin öncelikli hedefinin kamu düzenini sağlamak ve toplumsal güvenliği artırmak olduğunu gösteriyor.