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11 üniversiteye yeni rektör atandı! Hangi üniversitelere rektör atandı?

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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin de aralarında olduğu 11 üniversiteye yeni rektör atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 üniversiteye yeni rektör atandı. Hangi üniversitelere rektör atandığı merak ediliyor. Üniversitelerin ve rektörlerin kim olduğu araştırılıyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE YENİ REKTÖR ATANDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 üniversiteye yeni rektör atandı.

Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Yülek, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Barış Tan atandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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