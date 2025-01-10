11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
11 Ocak tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 11 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 11 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
05:45 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Zembilli
13: 00 Can Borcu
15: 30 Bir Gece Masalı
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Can Borcu
23: 15 Zembilli
02: 00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İnatçı
15:00 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Cımbız Ali
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım