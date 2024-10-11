11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? Her yıl 11 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 11 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 11 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1971 - John Lennon'ın ünlü şarkısı Imagine yayımlandı.

1972 - Millî Selamet Partisi (MSP), Necmettin Erbakan liderliğinde kuruldu.

1973 - Elvis Presley ile Priscilla Presley boşandı.

1977 - Deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, ünlü teknesi Calypso ile İstanbul'a geldi.

1979 - Gazeteci Abdi İpekçi cinayeti zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın yargılanmasına başlandı.

1980 - Uzay istasyonu Salyut 6'da 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotları (Valery V. Ryumin ve Leonid I. Popov) dünyaya döndü.

1980 - Yönetmen Ali Özgentürk'ün Hazal filmi, 29. Uluslararası Mannheim Film Festivali'nde 3 ödül aldı.

1981 - Erden Kıral'ın yönettiği Bereketli Topraklar Üzerinde filmi, Strazburg Film Festivali'nde birinci oldu.

1984 - Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu'nun yeniden kurulmasına karar verdi, fiili çalışmayı askıya aldı.

1984 - Challenger ile uzaya çıkan astronot Kathryn D. Sullivan, uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu.

1986 - ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbachev, Reykjavik'te (İzlanda) bir araya gelip Avrupa'daki orta menzilli füzelerin karşılıklı azaltılması konusunu görüştüler.

1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Alman Die Welt gazetesi muhabirinin, "Bir emirle İslamcıların kabineye girmesini engellediniz. Bunu niçin yaptınız?" sorusuna, "irtica ve komünizmin aynı derecede tehlikeli olduğu" cevabını verdi.

1990 - Octavio Paz, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk Meksikalı yazar oldu.

1992 - Eduard Şevardnadze, Gürcistan Parlamentosu Başkanı seçildi.

1995 - Bosna-Hersek'te ateşkes ilan edildi.

1998 - Kongo'da ulusal havayollarına ait bir Boeing 727 isyancılar tarafından düşürüldü; 40 kişi öldü.

1999 - CNN Türk yayın hayatına başladı.

2002 - Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter 2002 Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2012 - Dünya Kız Çocukları Günü Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocukları konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır.

2012 - Suriye- Türkiye Krizi Rusya'dan Suriye'ye giden yolcu uçağı, ABD'nin askeri kargo istihbaratıyla Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na indirildi. ABD ve Avrupa ülkeleri ise olay konusunda Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi.