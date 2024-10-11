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11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne?

11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne?
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11 Ekim tarihinde doğanların burcu ve yükseleni merak konusu oldu. Doğum tarihine göre burçlar ve yükselenleri, kişinin karakteri ve yaşamı hakkında ipuçları sunar. 11 Ekim'de doğanlar hangi burca ait? İşte detaylar...

11 Ekim tarihinde doğanların burcu ve yükseleni merak edilen konular arasında yer alıyor. Astrolojiye göre, doğum tarihine göre belirlenen burçlar ve yükselen burçlar, kişinin karakteri, davranışları ve yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Peki, 11 Ekim'de doğanlar hangi burca ait ve yükselenleri nasıl belirlenir? İşte detaylar...

11 EKİM HANGİ BURÇ?

11 Ekim'de doğan kişiler Terazi burcuna aittir. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğanları kapsar. Terazi burcu, hava elementine mensup olup denge, adalet, estetik ve uyum arayışı ile biliniyor.

11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne?

11 EKİM YÜKSELENİ NE?

11 Ekim'de doğan bir kişinin yükselen burcu, doğum saatine göre değişir. Bu nedenle, doğum saatinize göre yükselen burcunuza bakmanız daha sağlık olacaktır. Terazi burcu, hava elementine mensup olup denge, adalet, estetik ve uyum arayışı ile bilinir. Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür, bu da Terazi insanlarının güzellik, sanat, ilişkiler ve sosyal hayat konularında hassas olmalarını sağlar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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