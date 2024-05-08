10 Mayıs hangi burç? 10 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 10 Mayıs tarihi hangi burç olur?

10 Mayıs hangi burç? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 12 burcun tarihleri ayları merak konusu oluyor. Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Peki, 10 Mayıs hangi burç? 10 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 10 Mayıs tarihi hangi burç olur?

10 MAYIS HANGİ BURÇ?

10 Mayıs tarihinde doğanlar Boğa burcundandır. Boğa burcu, 20 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Bu nedenle, 10 Mayıs doğumlu kişiler Boğa burcunun özelliklerini taşırlar. Boğa burcu, toprak elementine ve Venüs gezegenine hükmeder. Sabırlı, kararlı, pratik, sadık ve güvenilir özellikler genellikle Boğa burcu insanlarıyla ilişkilendirilir.