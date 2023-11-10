Her yıl 10 Kasım, Türkiye'de büyük bir anma ve saygı günü olarak kutlanır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'da belediye otobüslerini ücretsiz kullanıp kullanamayacaklarını merak ederler. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi işyerleri? Bugün yarım gün mü, tam gün mü?

10 KASIM BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım, Türkiye'de resmi bir yas günü olarak kabul edilir ve resmi tatil uygulanmaz. Buna göre 9 kasım tarihi de resmi tatil değildir ve hiçbir şekilde tatil olmamakla beraber çalışma düzeni olağan şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, bankalar, noterler, eczaneler açık olmaktadır. 10 Kasım, okullarda düzenlenen anma etkinlikleri ve törenlerle anılır. Okullarda 10 Kasım anma törenleri, anı defteri imzalama, Atatürk'ü anma konulu resim ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olarak büyük bir saygı ve minnetle anılan bir gündür.